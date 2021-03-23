Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, erkek basketbol takımı ile bir araya geldi
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, erkek basketbol takımı ile bir araya geldi

23.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:32
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, erkek basketbol takımı ile bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bazı yöneticiler, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncularıyla buluştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bazı yöneticiler, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncularıyla buluştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, eski yöneticilerden Ömer Temelli'nin davetiyle Dalyan Club'ta düzenlenen yemeğe Ali Koç'un yanı sıra genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, erkek basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu ile basketbol takımı katıldı.

Yemekte konuşan başkan Koç, hem ING Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek, "Artık son viraja giriyoruz. Avrupa Ligi'nde müthiş bir seri yakaladık. İnşallah kazasız belasız devam ederiz. Kalan 4 maçın mümkünse hepsini ama en azından ikisini alıp, önce play-off sonra da Dörtlü Final hedefine emin adımlarla yürümek istiyoruz. Başta hocamıza, tüm teknik kadroya ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Yolları açık, şansları bol olsun." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda yönetici Sertaç Komsuoğlu ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Ömer Temelli'ye oyuncular tarafından imzalanan Fenerbahçe Beko forması hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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