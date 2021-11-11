Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Çok büyük değişikliklere gitmemizi gerektiren bir ortam yok. Nasıl 4 haftada bu noktaya geldiysek, bundan sonraki... - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Çok büyük değişikliklere gitmemizi gerektiren bir ortam yok. Nasıl 4 haftada bu noktaya geldiysek, bundan sonraki...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Çok büyük değişikliklere gitmemizi gerektiren bir ortam yok. Nasıl 4 haftada bu noktaya geldiysek, bundan sonraki 4 haftada çok daha farklı bir noktaya gidebiliriz"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Çok büyük değişikliklere gitmemizi gerektiren bir ortam yok. Nasıl 4 haftada bu noktaya geldiysek, bundan sonraki 4 haftada çok daha farklı bir noktaya gidebiliriz" - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç verdiği cevapla çok şaşırttı: Vitor Pereira'nın arkasındayız

Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç verdiği cevapla çok şaşırttı: Vitor Pereira'nın arkasındayız

 Taraftarın ıslıkladığı Zajc, ayrılık ateşini resmen yaktı: Teklif varsa giderim

Taraftarın ıslıkladığı Zajc, ayrılık ateşini resmen yaktı: Teklif varsa giderim

 Vitor Pereira'nın 50 milyon euroluk teklifine Arda Turan'dan ret

Vitor Pereira'nın 50 milyon euroluk teklifine Arda Turan'dan ret
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title