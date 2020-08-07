Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Bu sistem hileye, hurdaya götürür işi"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları Fotoğraf çekinilmesi İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'nde spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
07.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:46
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları
Fotoğraf çekinilmesi İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'nde spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA