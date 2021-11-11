Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Ben istifa çağrıları ile aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye... - Haberler Spor
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Ben istifa çağrıları ile aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Ben istifa çağrıları ile aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Ben istifa çağrıları ile aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Detaylara girmek istemiyorum ama şunu bilin; rakiplerimiz şampiyonluk için bir efor sarf ediyorsa Fenerbahçe'nin beş efor sarf etmesi lazım." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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