Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç - Altyapıya verilen önem
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, konuşma yaptı.
Kaynak: AA
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