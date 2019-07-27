Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç - Altyapıya verilen önem

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç - Altyapıya verilen önem

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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