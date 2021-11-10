Fenerbahçe Kulübü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Fenerbahçe Kulübü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından, "10 Kasım Vapuru" ile ikinci kez organize edilen anma törenine kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, sporcular, teknik ekipler, kulüp üyeleri ve çalışanları katıldı.

Anma töreninde Kadıköy'de bulunan Eminönü-Karaköy Şehir Hatları İskelesi'nden Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılmış vapurla Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket edildi.

Törende saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı açıklarında Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından beyaz karanfiller suya bırakıldı. Daha sonra ise İstiklal Marşı okundu.

Sarı-lacivertli yöneticiler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını, törende duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade etti.

Etkinliğin ardından dönüş yolunda vapur içinde Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilirken, katılımcılara, günün anısına üzerinde Atatürk portresi ve imzası bulunan magnetler takdim edildi.