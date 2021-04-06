Fenerbahçe Kulübü, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansı 101 yaşında. Anadolu Ajansının 101. yılını kutlar, nice yıllar ülkemize hizmet vermeye devam etmesini dileriz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul