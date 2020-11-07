Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak mücadele öncesi sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
Ligde oynadığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve üst üste son 4 maçını kazanan Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda girdi.
F.BAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı lacivertlilerde Fraport TAV Antalyaspor maçında çift sarı karttan oyundan atılan Sinan Gümüş, cezası nedeniyle İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Sinan'ın yanı sıra Samandıra'da takımdan ayrı program uygulayan Nabil Dirar da kadroda yer almayacak.
GUSTAVO CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Gustavo, İttifak Holding Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
İŞTE İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta.
KONYASPOR: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Nejc Skubic, Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Oğuz Kağan Güçtekin, Farouk Miya, Sokol Cikalleshi, Artem Kravets.