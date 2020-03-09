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İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

09.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:10
Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İdman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Bir grup sarı-lacivertli futbolcu ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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