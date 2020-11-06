Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor şifresiz canlı izlenecek mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?