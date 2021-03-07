Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 29. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 29. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadıkları aktarıldı.
Mesut Özil'in tedavisine devam edildiği, Sadık Çiftpınar'ın ise bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, özel uçakla Konya'ya hareket edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür