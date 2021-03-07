Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

07.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:30
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 29. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 29. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadıkları aktarıldı.

Mesut Özil'in tedavisine devam edildiği, Sadık Çiftpınar'ın ise bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Cahit Özkan Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Eda Ece Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Mustafa Er Fatih Terim Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 16:32:48. #1.15#
title