Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenörler Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel yönetimindeki antrenmana, futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Konya'ya gidecek.

Kaynak: AA