Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan Sadık Çiftpınar bireysel çalışmalar eşliğinde günü tamamlarken; Mesut Özil'in de tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını 7 Mart Pazar günü yapacağı antrenmanla tamamlayarak Konya'ya hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı