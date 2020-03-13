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Fenerbahçe, Konyaspor, Konya, Spor

Fenerbahçe, Konya'ya geldi

- Fenerbahçe, Konya'ya geldi Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Konya'ya geldi.

13.03.2020 21:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:15
Fenerbahçe, Konya'ya geldi

- Fenerbahçe, Konya'ya geldi

KONYA - Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Konya'ya geldi.

Büyükşehir Belediye Stadında yarın saat 20.00'de Konyaspor'un konuğu olacak sarı-lacivertli takım, Konya Havaalanına geldi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle tedbir amaçlı taraftarlar karşılamaya katılmadı. Takım heyeti ve futbolcular güvenlik önlemleri ile kendilerini bekleyen otobüse binerek, konaklayacağı otele gitmek üzre havaalanından ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Fenerbahçe, Konya'ya geldi

Kaynak: İHA

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Fenerbahçe, Konya'ya geldi

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