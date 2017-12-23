Fenerbahçe, Konya Deplasmanında 2 Puan Bıraktı: 1-1

Süper Ligde Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi bitti.

Süper Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Maça iki takım da orta sahayı kalabalık tutarak başladı ve uzun süre önemli bir pozisyon yaşanmadı. 25. dakikadan sonra kontrolü ele geçiren Fenerbahçe, Giuliano ve Aatıf ile önemli fırsatları kullanamadı.

ISLA'NIN HATASI TAKIMI YAKTI

İkinci yarı aynı şekilde başlarken golü bulan ev sahibi ekip oldu. 58. dakikada Isla'nın hatalı geir pasını yakalayan Ömer Ali takımını öne geçiren gole imza attı. Fenerbahçe bu golü 11 dakika sonra yanıt verdi. Geçen hafta olduğu gibi Valbuena'nın ortasında Mehmet Topal kafayla topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi.

WANYAMA İLE FERNANDAO DİREĞE TAKILDI

85. dakikada Wanyama ve 90+4'te Fernandao'nun vuruşları direkten döndü. Mücadele de 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla puanını 33'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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YORUMLAR (38)

  • FENERLİ YORUMCU :
    Fenerbahçe puan kaybettiğinde"Aman canım sanki ekmeğimi aşımımı veriyor bizim aldığımız aylık maaşın yüzlerce katını trilyonlar alıyorlar 22 adam bir topun peşinden koşuyor hiç mantıklı değil"diyorum ama galip geldiğinde"Ne mutlu seni sevene Yaşa Fenerbahçe"diyorum
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  • KUZEY ATEŞDAĞLI:
    Yarın ki karabük maçı daha önemli oldu resmen 8 puanlık maç oldu şimdi hadi TRABZONSPOR um be
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  • AYAK KABIM 46 NUMARA:
    Fenerbahçe kümede bile galibiyeten mahrum kalıyor her seferde 3lige düşmezse iyidir milyon dolarlık oyunculara gerek varmı manavı kasabını bakkalını toplasan daha iyi sonuç alırdı aziz başkan tehtitkar hareketlerle milleti tekmeleyip tokatlamaya benzemez spor alın teridir
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  • SERKO 61:
    Aykutun kafasinda eminim ikinci yarda oynayacagi TSmaci var nasil yapsamda olay cikarip hukmen galip gelsem diye dusunuyor o yuzden puan kaybi normal.
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    RAMBO DORTMUND: Aynen kancik Trabzon arkadan vurmak olur mu
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    FENERBAHÇELİ : serko 61........av tüfeğin hazırmı ..........takım otobüsü kurşunlamayı iyi bilirsiniz siz....
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    RAMBO DORTMUND: Sizi Fener hamsi gibi yutacaktir merak etme
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    RMZN: NE ALAKA KARDEŞİM
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  • ÇERKES OĞLU:
    Vallahi Daha maç başlamadan öaç en iyi berabere biter dedim.çünki hep aynışeyler.ya aziz başkan ya bi git vallahi git.bizi futboldan soğuttun
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  • ASLAN DENİZ:
    Şampiyon GALATASARAY anlayinnnnnn
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    KÖPRÜ ALTI CAM CAM: Çok büyütüyorlar kadıköyü başkasının yumrunu yemeyen kendi yumrunu deyirmen taşı zanedermiş ben gezdim kadıköyde çok yumuşak var kadıköy kaldırımlarında onları temsilen biz Fenerbahçeliyiz kadıköye girseniz ama çıkamazsınız falan hikaye geçin o işleri devlet su işleri
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    AZİZ HANIM: Türkiye sınırları içersinde deyilmi kadıköy ! Kadiköye her türlü girip çıkarız biz senin için rahat olsun rombo dortmund
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    RAMBO DORTMUND: Önce Kadiköyden cikmalisiniz cakma Cinconlar
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    CAPPİCİNO: zoktomo beşiktaş size godonozdon 3 0
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    FENERBAHÇELİ : Hooşşşttt..:)
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  • FENERBAHÇELİ :
    Fenerbahçem benim canları sağolsun.......en azından bir puanı kopardı "bazıları" gibi üç puan bırakıp dönmedi..:)
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  • FENERLİ:
    Öncelikle fenerbahçe takımını kutlarım güzel oynadı şans Konya spordan yanaydı. Takım burada iki puan biraktı ama izleyicilerede güzel keyifli futbol bıraktı. Teşekkürler Aykut Hoca ve oyunculara böyle oynasinlar kaybetseler bile alkışlarim
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  • ASLAN DENİZ:
    Mactan once demistimki tum fenerlilere fener kazanamaz.Kazanirsa bikini giyerim demistim.Sizde rengi soracaktiniz.Gelin renkleri konusalim kuslar.Konya son dakikada galibiyeti kacirdi.Ha Haas haaaa
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