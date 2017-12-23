Fenerbahçe, Konya Deplasmanında 2 Puan Bıraktı: 1-1
Süper Ligde Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi bitti.
Süper Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
Maça iki takım da orta sahayı kalabalık tutarak başladı ve uzun süre önemli bir pozisyon yaşanmadı. 25. dakikadan sonra kontrolü ele geçiren Fenerbahçe, Giuliano ve Aatıf ile önemli fırsatları kullanamadı.
ISLA'NIN HATASI TAKIMI YAKTI
İkinci yarı aynı şekilde başlarken golü bulan ev sahibi ekip oldu. 58. dakikada Isla'nın hatalı geir pasını yakalayan Ömer Ali takımını öne geçiren gole imza attı. Fenerbahçe bu golü 11 dakika sonra yanıt verdi. Geçen hafta olduğu gibi Valbuena'nın ortasında Mehmet Topal kafayla topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi.
WANYAMA İLE FERNANDAO DİREĞE TAKILDI
85. dakikada Wanyama ve 90+4'te Fernandao'nun vuruşları direkten döndü. Mücadele de 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla puanını 33'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
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Fenerbahçe puan kaybettiğinde"Aman canım sanki ekmeğimi aşımımı veriyor bizim aldığımız aylık maaşın yüzlerce katını trilyonlar alıyorlar 22 adam bir topun peşinden koşuyor hiç mantıklı değil"diyorum ama galip geldiğinde"Ne mutlu seni sevene Yaşa Fenerbahçe"diyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yarın ki karabük maçı daha önemli oldu resmen 8 puanlık maç oldu şimdi hadi TRABZONSPOR um beCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fenerbahçe kümede bile galibiyeten mahrum kalıyor her seferde 3lige düşmezse iyidir milyon dolarlık oyunculara gerek varmı manavı kasabını bakkalını toplasan daha iyi sonuç alırdı aziz başkan tehtitkar hareketlerle milleti tekmeleyip tokatlamaya benzemez spor alın teridirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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balon hava kaçırmaya başladıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Aykutun kafasinda eminim ikinci yarda oynayacagi TSmaci var nasil yapsamda olay cikarip hukmen galip gelsem diye dusunuyor o yuzden puan kaybi normal.Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırRAMBO DORTMUND: Aynen kancik Trabzon arkadan vurmak olur muYayından KaldırFENERBAHÇELİ : serko 61........av tüfeğin hazırmı ..........takım otobüsü kurşunlamayı iyi bilirsiniz siz....1 1 Yayından KaldırRAMBO DORTMUND: Sizi Fener hamsi gibi yutacaktir merak etme2 Yayından KaldırRMZN: NE ALAKA KARDEŞİM2 Yayından Kaldır
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Sampiyom cimbomCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Vallahi Daha maç başlamadan öaç en iyi berabere biter dedim.çünki hep aynışeyler.ya aziz başkan ya bi git vallahi git.bizi futboldan soğuttunCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Birtanesin sen FenerimCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Bunun adı fener bütün ezdiklerine giderCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Hayret bisey! Konya evinde 3 puani kaciran takim. Fener dua etsinn puanla dönüyor.Cevap Yaz 9 8 Yayından KaldırFENERBAHÇELİ : Sorma kedibey hepberaber dua seansındayız şu an..:)3 2 Yayından Kaldır
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Şampiyon GALATASARAY anlayinnnnnnCevap Yaz 19 9 Yayından KaldırKÖPRÜ ALTI CAM CAM: Çok büyütüyorlar kadıköyü başkasının yumrunu yemeyen kendi yumrunu deyirmen taşı zanedermiş ben gezdim kadıköyde çok yumuşak var kadıköy kaldırımlarında onları temsilen biz Fenerbahçeliyiz kadıköye girseniz ama çıkamazsınız falan hikaye geçin o işleri devlet su işleri1 Yayından KaldırAZİZ HANIM: Türkiye sınırları içersinde deyilmi kadıköy ! Kadiköye her türlü girip çıkarız biz senin için rahat olsun rombo dortmund1 Yayından KaldırRAMBO DORTMUND: Önce Kadiköyden cikmalisiniz cakma Cinconlar2 Yayından KaldırCAPPİCİNO: zoktomo beşiktaş size godonozdon 3 01 1 Yayından KaldırFENERBAHÇELİ : Hooşşşttt..:)2 3 Yayından Kaldır
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terim geldi böyle olduCevap Yaz 13 6 Yayından Kaldır
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HahahahaCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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tutmazCevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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Bize heryer KadiköyCevap Yaz 10 4 Yayından KaldırRAMBO DORTMUND: Fenerbahce 6-Terimspor 0 hatirladin mi ? adam zigara komasina girmisti1 Yayından KaldırFATİH GS: Hehe Yaw KADIKÖY SAMPIYONU FETIH SULTAN TERiMiN AYAK SESLERiNE HER YER KADIKÖY AHAHAHA6 6 Yayından Kaldır
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Fenerbahçem benim canları sağolsun.......en azından bir puanı kopardı "bazıları" gibi üç puan bırakıp dönmedi..:)Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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Öncelikle fenerbahçe takımını kutlarım güzel oynadı şans Konya spordan yanaydı. Takım burada iki puan biraktı ama izleyicilerede güzel keyifli futbol bıraktı. Teşekkürler Aykut Hoca ve oyunculara böyle oynasinlar kaybetseler bile alkışlarimCevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
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KONYASPOR a yazik oldu bagira bagira 2 puan kaybetti...Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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Kadiköy Sampiyonu FETIH SULTAN TERIMIN AYAK SESLERiCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Mactan once demistimki tum fenerlilere fener kazanamaz.Kazanirsa bikini giyerim demistim.Sizde rengi soracaktiniz.Gelin renkleri konusalim kuslar.Konya son dakikada galibiyeti kacirdi.Ha Haas haaaaCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır