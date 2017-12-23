Fenerbahçe, Konya'dan Bir Puanla Dönüyor

9'uncu dakika Skubic'in sağ kanattan ortasında Milosevic'in şutunu kaleci Volkan Demirel, kornere çeldi.



26'ncı dakikada Valbuena'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Dirar'ın ortasında, altıpas içinde bulunan Guiliano, topa dokunamadı. Savunma topu uzaklaştırdı.



33'üncü dakikada ceza sahasında Valbuena'nın ara pasında topla buluşan Chahechouhe, kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Chahechouhe'nun vuruşnda kaleci Serkan topu kornere çeldi.



34'üncü dakikada Valbeuna'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası dışında topla buluşan Isla'nın, şutunda kaleci Serkan, topa sahip oldu.



43'üncü dakikada Skubic'in korner atışında, ceza sahasında Mehdi, kafa pasıyla topu Milosevic'e gönderdi. Milosevic'un şutunda top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.



53'üncü dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında, Ömer Ali ceza sahası içinde göğsüyle topu altıpasdaki Vedat'a indirdi. Kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kalan Vedat, topu kontrol edemedi. Defans topu uzaklaştırdı.



58'inci dakikada Isla'nın geri pasında topla buluşan Ömer Ali, ceza sahasına kadar ilerledi. Kaleci Volkan Demir'le karşı kaşıya kalan Ömer Ali'nin, şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



66'ncı dakikada Chahechouhe'nin ceza sahasında ortasında, sol çaprazda topla buluşan Soldado'nun kafa vuruşunda, kaleci Serkan, uzanarak topa müdahale etti.



69'uncu dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-1.



70'inci dakikada Soldado'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Alper Potuk, kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Alper Potuk'un şutunda kaleci Serkan topa sahip oldu.



80'inci dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Dirar, kafa pasıyla topu Valbuena'ya indirdi. Valbuena'nın sert şutunda top kaleci Serkan'da kaldı.



85'inci dakikada Vedat'ın sağ çaprazdan serbest vuruşunda ceza sahasında Manyama'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Skubic'in sert şutunda top üstten auta çıktı.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.



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