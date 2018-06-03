Fenerbahçe Kongresi'nde Ünlü İsimler de Oylarını Kullandı!

Fenerbahçe'de 20 yıl sonra Aziz Yıldırım devri kapandı. Başkan adayı Ali Koç, kullanılan oyların neredeyse yüzde 75'ini alarak sarı-lacivertli camianın yeni başkanı oldu.

KOÇ, BÜYÜK FARKLA KAZANDI

Kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 90'ını alan Ali Koç, Başkan Aziz Yıldırım'a büyük üstünlük kurarak sarı-lacivertli kulübün patronu oldu. Aziz Yıldırım 4 bin 646 oy aldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün rekor katılımla gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda spor, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı.

İşte o isimlerden bazıları...

İbrahim Tatlıses





Kıraç

Uğur Dündar

Ömer Onan

Volkan Demirel

Ali Şen

Emre Belözoğlu

Kıraç ve çocukları

İlker Ayrık ve Şevket Çoruh

Selçuk Yöntem

Volkan Demirel ve Aziz Yıldırım

Tuncay Şanlı ve Ercan Saatçi