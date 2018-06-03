Fenerbahçe Kongresi'nde Ünlü İsimler de Oylarını Kullandı!
Fenerbahçe Kongresi rekor katılımla gerçekleşti. Kongre'de spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim oy kullandı.
Fenerbahçe'de 20 yıl sonra Aziz Yıldırım devri kapandı. Başkan adayı Ali Koç, kullanılan oyların neredeyse yüzde 75'ini alarak sarı-lacivertli camianın yeni başkanı oldu.
KOÇ, BÜYÜK FARKLA KAZANDI
Kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 90'ını alan Ali Koç, Başkan Aziz Yıldırım'a büyük üstünlük kurarak sarı-lacivertli kulübün patronu oldu. Aziz Yıldırım 4 bin 646 oy aldı.
Fenerbahçe Kulübü'nün rekor katılımla gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda spor, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı.
İşte o isimlerden bazıları...
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