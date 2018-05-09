Fenerbahçe Koçu Obradovic, Belgrad'da Eski Yuvasında Antrenman Yapmak İstiyor

18-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan THY EuroLeague Final Four'u öncesi Fenerbahçe Doğuş'un koçu Zeljko Obradovic ilk hamlesini yaptı.

Sarı lacivertli temsilcimizin Sırp koçu, Final Four organizasyonunun başlamasına 2 gün kala takımıyla antrenman yapmaya başlayacağı salon için anlamlı bir seçim gerçekleştirdi.

BELGRAD'DAKİ SPOR SALONUNU İSTEDİ

Basketbolculuk kariyerinde Partizan'ın yeri apayrı olan Obradovic, oyunculuğu döneminde siyah beyazlı takımın 'evi' olan Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda antrenman yapmayı talep etti.

Zeljko Obradovic'in, Partizan forması giydiği dönemde, "Hala Sportova" olarak anılan Ranko Zeravica Spor Salonu, Partizan taraftarları için efsanevi anların yaşandığı basketbol mabedi olarak biliniyor.

PARTİZAN TARAFTARININ DESTEĞİNİ YANINA ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Doğuş Koçu Obradovic'in bu hamleyle hem nostalji yaşamayı hem de kendisinin oyuncu ve koç olarak efsaneleştiği Partizan taraftarlarının desteğini Final Four boyunca tamamen yanına almayı amaçladığı Sırp medya kaynakları tarafından konuşuluyor.