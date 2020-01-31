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Fenerbahçe, kiralanan ve transfer olan genç oyuncularını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde kiralanan ve transfer olan genç oyuncularını açıkladı.

31.01.2020 23:31 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:31
Fenerbahçe, kiralanan ve transfer olan genç oyuncularını açıkladı

, ara transfer döneminde kiralanan ve transfer olan oyuncularını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genç oyuncularımızdan Akbulut TFF 2'nci Lig ekiplerinden Zonguldakspor'a, Okan Turp TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a 2019-2020 sezonunun sonuna kadar, Barış Alıcı ise Belçika 2'nci Lig ekiplerinden Westerlo'ya 1,5 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncularımızdan Yusuf Mert Tunç Portekiz 2'nci Lig ekiplerinden Varzim SC'ye, Abdullah Yiğiter ise TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'a geri alma opsiyonuyla transfer olmuştur."


Kaynak: DHA
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