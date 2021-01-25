Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor! Canlı anlatım

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son müsabakasını kayıpsız geçmek istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında 39 puanla ikinci sırada girdi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemiyor.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı devam eden Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil'in maçı tribünden izlemesi beklenirken, bir diğer yeni transfer Attila Szalai ise maç kadrosunda olacak.

Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor. Kayserispor'da Denis Alibec sakatlığı, Melih Okutan kart cezası nedeniyle görev yapamıyor.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Gustavo, Avramovski, Aaron Lennon, Henrique, Kanga.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma hakem Alper Ulusoy'un çaldığı düdükle başladı.