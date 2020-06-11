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Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
11.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:22

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Yeni tip koronavirus (Kovid-19) pandemisi sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son 6 maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, kalan bölüm öncesinde iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.

Tahir Karapınar ile ilk kez

Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor karşısında takımın başında Tahir Karapınar yer alacak.

Eski teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-lacivertlilerde son olarak altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Karapınar, takımın başında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Kayserispor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse forma giyemeyecek.

Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmesi durumunda Kasımpaşa deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Altay yeniden kaleye geçecek

Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, yeniden kaleyi devralacak.

Sezon boyunca istikrarlı bir görüntü sergileyen 22 yaşındaki eldiven, pandemi sürecinden önce fıtık ameliyatı olmuş ve son İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyememişti.

Altay, teknik ekibin forma şansı vermesi durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı kalede yerini alacak.

Fenerbahçe'de ligde son oynanan Konya deplasmanında kaleyi Harun Tekin korumuştu.

Dirar gerçek pozisyonuna dönüyor

Fenerbahçe'de sezonun genelinde pozisyonunun aksine sol bekte görev yapan Nabil Dirar, yeniden sağ bekte oynayacak.

Sarı-lacivertlilerde Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın ayrılışının ardından Dirar, yeniden kendi pozisyonuna dönecek.

Savunmanın sol tarafında Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda ise Simon Falette ya da Deniz Türüç'ün forma giymesi bekleniyor.

Simon Falette'in sol bekte oynama durumunda ise savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Luiz Gustavo ikilisi görev alacak.

Teknik heyetin sol bekte tercihi Deniz Türüç olması durumunda da stoper tandemi Serdar Aziz-Simon Falette ikilisinden oluşacak.

Kaynak: AA

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