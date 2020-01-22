: Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından - Robert Prosinecki

22.01.2020 00:01 | Son Güncelleme: 22.01.2020 00:03

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 0-0'ın rövanşında Fenerbahçe'ye 2-0'la elendikleri maçta rakiplerinin turu geçmeyi hak ettiğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Prosinecki, Fenerbahçe'nin ligin iyi takımlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da oynamak zordur. Yeni bir yapılanma içindeyiz. Bazı şeyleri değiştiriyoruz. Fenerbahçe bugün bizden daha iyiydi ve turu geçmeyi hak etti." ifadelerini kullandı.

Prosinecki, Süper Lig'de bu hafta oynayacakları MKE Ankaragücü maçının önemine dikkati çekerek, "Kayserispor olarak savaşmak zorundayız. Ankaragücü ile final maçına çıkacağız. Neyimiz var, neyimiz yok hazırlanacağız. O maçta 3 puanı almak zorundayız. Tüm odak noktamız Ankaragücü maçı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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