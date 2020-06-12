Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi "aktivasyon" çalışması yaptı
Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, sabah aktivasyon çalışması yaptı.
12.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:30
Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, sabah aktivasyon çalışması yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı.
Antrenman, üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.
Tesislerinde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, çalışmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: AA