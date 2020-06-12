Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi "aktivasyon" çalışması yaptı Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, sabah aktivasyon çalışması yaptı.

Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, sabah aktivasyon çalışması yaptı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı. Antrenman, üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı. Tesislerinde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, çalışmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. Kaynak: AA