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Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi "aktivasyon" çalışması yaptı

Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, sabah aktivasyon çalışması yaptı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi
12.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:30

Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, sabah aktivasyon çalışması yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı.

Antrenman, üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Tesislerinde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, çalışmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA

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