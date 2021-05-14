Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde hava yoluyla Kayseri'ye gidecek.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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