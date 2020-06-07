Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda sarı-lacivertlilerin kendi kadrosundan oluşturduğu takımlar, hazırlık maçı oynadı.

Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği maçı yöneticilerden Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.

Maçlarda 6 gol atılırken; Mevlüt Erdinç (2), Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk fileleri havalandıran oyuncular oldu.

Kaynak: AA