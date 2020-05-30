Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
30.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:07

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleyen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma, çabukluk ve pas oyunlarıyla sürdürdükleri idmanı, dayanıklılık parkurlarıyla noktaladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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