Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleyen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma, çabukluk ve pas oyunlarıyla sürdürdükleri idmanı, dayanıklılık parkurlarıyla noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA