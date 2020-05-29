Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde, 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te evinde Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmayla sezona kaldığı yerden devam edecek. Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Antrenman, saat 10.30'da sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman, dayanıklılık parkurlarından oluşan çalışma ve aerobik koşusuyla tamamlandı.

Kaynak: DHA