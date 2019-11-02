Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

02.11.2019 13:56

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği ifade edildi.

Nabil Dirar ve Harun Tekin'in takımla çalıştığı, Max Kruse ve Adil Rami'nin ise özel program dahilinde antrenman yaptığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, akşam üzeri uçakla Kayseri'ye gidecek.

Kaynak: AA