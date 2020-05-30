HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maç için çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
30.05.2020 21:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:03
Fenerbahçe, Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maç için çalışmalarını sürdürdü.

Süper Lig'in 27'nci haftasında 12 Haziran Cuma günü İstanbul'da Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, hazırlıklarına Riva'da devam ediyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde saat 10.30'daki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen Fenerbahçeli futbolcular, ısınma, çabukluk ve pas oyunlarıyla antrenmanı sürdürdü. İdman, dayanıklılık parkurlarıyla sona erdi.

Fenerbahçe'nin Riva'daki kampı 3 Haziran'a kadar devam edecek.SEYİRCİSİZ MAÇLAR İÇİN TARAFTARA YÖNELİK PROJEBu arada Sarı-lacivertli kulüp, seyircisiz oynayacağı maçlar için taraftarına yönelik projesini hayata geçiriyor.Kulübün yaptığı açıklamada, "Tribünlerin sessiz kaldığı bu günlerde Fenerbahçeni yalnız bırakma! #SevdikSeniHerŞeydenÇok diyorsan sen de hemen katıl, Kadıköy'de tribünler Fenerbahçe için yeniden dolsun! Çektiğin fotoğrafın gerçek boyutlarda çıktısını alıp tribündeki koltuklara koyalım. Fotoğrafın Kadıköy'de oynayacağımız son 5 lig ve 1 kupa maçında tribünde yerini alsın. Tribündeki fotoğrafını #SevdikSeniHerŞeydenÇok etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaş, desteğini herkes görsün" denildi.Taraftarların "www.sevdikseni.fenerbahce.org" adresi üzerinden kayıt yaptırabileceği kampanya, Fenerbahçe üyeleri ve kombine sahipleri için 99 liradansatışa sunulurken, genel satış fiyatı ise 129 lira olarak belirlendi. Sağlık çalışanlarının ise kampanyadan ücretsiz yararlanabileceği açıklandı.

Ayrıca kampanyaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü "www.sevdikseni.fenerbahce.org" adresinden görebilecek.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi Spor
Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim Spor
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor Spor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti Spor
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı Spor
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde Spor
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Caner Erkin'in yaptığı 'Günaydın' paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Rüştü Zorlu Fahrettin Koca Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özkan Uğur İrem Derici Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Caner Erkin Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran Antalya Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 22:02:58. #1.15#
title