Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Etti

Spor Toto Süper Lig'in 21'nci haftasında cuma günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Etti

Spor Toto Süper Lig'in 21'nci haftasında cuma günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve hücum-defans varyasyonları çalıştı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, perşembe günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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