Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynadığı maçın ardından 1 gün izin yapan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen çalışma saat 19.00'da başladı. Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.DİRAR VE HARUN TAKIMLA ÇALIŞTISarı-lacivertli ekibin bugün gerçekleşen antrenmanında sakatlıklarını atlatan Nabil Dirar ve Harun Tekin takımla birlikte çalışırken; Kruse ve Rami ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdü.Sarı-lacivertli ekip, yarın sabah yapacağı çalışmanın ardından saat 17.10'da Kayseri'ye gidecek.