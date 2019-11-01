Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

01.11.2019 21:31

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynadığı maçın ardından 1 gün izin yapan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen çalışma saat 19.00'da başladı. Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

DİRAR VE HARUN TAKIMLA ÇALIŞTISarı-lacivertli ekibin bugün gerçekleşen antrenmanında sakatlıklarını atlatan Nabil Dirar ve Harun Tekin takımla birlikte çalışırken; Kruse ve Rami ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdü.Sarı-lacivertli ekip, yarın sabah yapacağı çalışmanın ardından saat 17.10'da Kayseri'ye gidecek.

Kaynak: DHA