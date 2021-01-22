Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

22.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:00
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Demir Grup Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise sahada çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci takımla çalışmalara başlarken, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş'ün kendilerine verilen bireysel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerde dün oynanan maçta sakatlanarak oyun alanını terk eden Marcel Tisserand'ın çekilen MR'ında Grade 2A yırtık tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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