Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA