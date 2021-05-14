Fenerbahçe Kayseri'ye geldi
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Fenerbahçe Kayseri'ye geldi

Fenerbahçe Kayseri'ye geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 42. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 42. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacak olan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Erkilet Havaalanı'na indi. Burada takım otobüsüne binen teknik heyet ve futbolcular, geniş güvenlik önlemleri altında maç saatine kadar konaklayacakları otele geçti.

(Turan Bulut/ İHA)

Fenerbahçe Kayseri'ye geldi
Fenerbahçe Kayseri'ye geldi
Fenerbahçe Kayseri'ye geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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