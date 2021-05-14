Fenerbahçe Kayseri'ye geldi

Süper Lig'in 42. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 42. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacak olan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Erkilet Havaalanı'na indi. Burada takım otobüsüne binen teknik heyet ve futbolcular, geniş güvenlik önlemleri altında maç saatine kadar konaklayacakları otele geçti.

(Turan Bulut/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı