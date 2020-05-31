Fenerbahçe, Kayla McBride'ı kadrosuna kattı Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Kayla McBride'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Kayla McBride'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Onu fazla sözle anlatmaya gerek yok. WNBA'in ve Avrupa Ligi'nin yıldızı, ABD vatandaşı skorer oyuncu Kayla McBride Fenerbahçe Öznur Kablo'da! Ailemize hoş geldin Kayla McBride!" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA