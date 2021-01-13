Fenerbahçe - Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe - Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13.01.2021 12:56 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:00
Fenerbahçe - Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Son 16 tur karşılaşmaları devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Fenerbahçe - Kasımpaşa arasında oynanacak. Peki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 14 Ocak Perşembe 2021 günü (yarın) saat 20:45'de ATV'de başlayacaktır.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ATV ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HAKEMLERİ KİM?

ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)

YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)

KAMURAN AYDOĞAN(Temsilci)

FAHREDDİN SELÇUK(Temsilci)

BÜLENT ÇINAR ÇAVUŞ(Temsilci)

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