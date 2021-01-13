Fenerbahçe - Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Son 16 tur karşılaşmaları devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Fenerbahçe - Kasımpaşa arasında oynanacak. Peki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 14 Ocak Perşembe 2021 günü (yarın) saat 20:45'de ATV'de başlayacaktır.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ATV ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HAKEMLERİ KİM?
ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)
YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)
MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)
KAMURAN AYDOĞAN(Temsilci)
FAHREDDİN SELÇUK(Temsilci)
BÜLENT ÇINAR ÇAVUŞ(Temsilci)