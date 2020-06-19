Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli oyuncular ardından koordinasyon ve pas çalışması yaptı. 4 takım halinde çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: DHA