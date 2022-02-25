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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

AA, Hilmi Sever - Spor
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Slavia Prag maçında ilk 11'de görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaparak sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladıkları aktarıldı.

Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın günü tedavi ile geçirdiği kaydedildi.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, 28 Şubat, Spor, Haberler

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