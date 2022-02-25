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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Slavia Prag maçında karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo ve Filip Novak günü tedavi ile geçirdi.


Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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