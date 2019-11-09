Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından - Kemal Özdeş
Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından, Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş değerlendirmelerde bulundu.
09.11.2019 00:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:08
Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından, Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından - Kemal Özdeş