Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından - Kemal Özdeş

Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından, Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş değerlendirmelerde bulundu.

09.11.2019 00:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:08
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından - Kemal Özdeş

teknik direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları İSTANBUL - - Kasımpaşa maçının ardından, Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından - Kemal Özdeş
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