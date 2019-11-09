Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından - Ersun Yanal

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal değerlendirmelerde bulundu.

09.11.2019 00:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:27
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından - Ersun Yanal

teknik direktörü 'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - maçının ardından, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından - Ersun Yanal
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