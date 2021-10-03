Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek milli maçlar nedeniyle verilen araya lider girmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek milli maçlar nedeniyle verilen araya lider girmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Koç, "Milli araya giriyoruz. Milli araya lider girmek de iyi bir durum. Geçen sene de 7. haftada liderdik. Ondan sonra bir nebze baş aşağı gitmeye başladık. Gerek buradaki şanssızlık, gerek ciddi hakem hataları... Dolayısıyla bu hafta liderliğimizi devam ettirmemiz açısından çok önemliydi. Milli araya lider olarak girmenin keyfi ayrıdır." dedi.

Ali Koç, sarı-lacivertli takımın performansını arttırması gerektiğini vurgulayarak, "Oynadığımız futbolda birkaç vites arttırmamız lazım. Takım birbirine alıştıkça, yeniler takıma alıştıkça, herkes hocaya alıştıkça, hoca takımı daha iyi tanıdıkça daha iyi olacağımıza yürekten inanıyorum. Allah bizi kazadan, beladan, sakatlıktan korusun. Sağlam bir kadroyla devam ettiği müddetçe Fenerbahçe, sonuna kadar şampiyonluğu zorlayacaktır. Taraftarımızın dönmesiyle iyi bir hava yakaladık. Taraftarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Doğru yolda olduğumuzu söylüyorum. Arzuladığım futbola yaklaştık ama tam orada değiliz. Maçları kazanıyoruz ama bundan sonraki süreçte maçları daha rahat, daha kuvvetli skorlarla kazanmamızı diliyorum. Onu da yapacak güce sahibiz." diye konuştu.

"Bizim de sabrımızın bir sınırı var"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, rakiplerinin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalara değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim de sabrımızın bir sınırı var. Burada konuşacak bir takım varsa, şikayet edecek bir takım varsa, açık ara bu Fenerbahçe'dir. Geçen sezon bizim hakkımız yendi. Bizim başımıza gelenler bugün sistematik bir şekilde hakem üzerinden algı yaratmaya çalışan takımların başına gelseydi, herhalde İstanbul'da, Türk futbolunda kıyamet kopuyordu. Bu işlerde kendinize haksızlık yapıldığını düşündüğünüz konular oluyorsa, aynı zamanda rakibinizin hakkı yendiği zaman da konuşmanız gerekiyor. Özellikle bir rakibimizin geçen sezonun sonlarına doğru sistematik bir şekilde gerek kendi maçlarına atanan hakemler üzerinde kurmaya çalıştığı baskı, gerekse de muhtemel şampiyonluk adayı rakiplerinin oynayacağı maçlar öncesi bir şekilde algıya yeltenmeleri, artık kimsenin gözünden kaçmıyor. Bundan sadece Fenerbahçe değil pekçok kulüp rahatsız. Ben lafı evirip, çevirmem. Biz bunu artık sakin ve sükunet içinde karşılamayacağız. Bizim de tribünlerimiz var. Olay tribünlere oynamaksa, bizim de tribünlerimiz, taraftarlarımız var. Söz konusu kulübün taraftarından da çok daha fazla taraftarımız var. Tüm büyük kulüpler bu şekilde davranmaya başlarsa, bu kaotik ortamın içinden çıkamayız."

Bütün kulüplerin hakemlerden şikayetçi olduğunu aktaran Koç, "Performanstan memnun değiliz. Seviyelerinin çok daha yükseğe çıkması gerekiyor. Bu sahadaki performansından, VAR'ın kullanışından, hakem atamalarına kadar... VAR hakemi ile orta hakem ayrı olsun. Bunu yapacak her türlü imkanımız var. Atamalar bir veya iki kişinin dudağının arasında olmasın. Süper Lig'e bir komisyon, diğer lige başka bir komisyon, hatta bir adım öteye gideyim, kura çekimi ile hakem atamaları yapılmalı diye düşünüyorum. Evet, herkes şikayet ediyor. Biz de memnun değiliz. VAR'ın kullanışından, standart yakalanamamasından memnun değiliz. Biz başımıza gelenlerden şikayet etmiyoruz, bu rakibimiz daha başına hiçbir şey gelmeden olabilecekleri ön görüp, varsayıp, bir şekilde bana sorarsanız, yakışıksız bir şekilde bu konuyu gündeme getirmeye başladı. Geçen sene teşvik şikesi imasından, işte bir hakemin Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor olmasından tutun, bir sürü laf ettiler. Dün Sivasspor maçında Josef de Souza'nın yaptığı dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ona da gireceksin. Bu iş öyle tek taraflı olmaz ki. Dolayısıyla bir kere bizi bulaştırmasınlar. Artık dursunlar. Durmazlarsa biz de başka konulara girmek zorundayız. Bundan da herkes kaybeder. Türk futbolu için zararlı bir süreç olur. Rica ediyorum, hepimiz kelimelerimize, söylemlerimize dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

"Berisha ve Rossi çok zeki bir oyuncu"

Ali Koç, yeni transferlerden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, "Berisha'nın sadece attığı gol değil, yaptığı baskı, ara paslar... Berisha çok zeki bir oyuncu. Rossi de çok zeki bir oyuncu. Hocamızın oyuncu transferinde iki önceliği var. Hangi mevki olursa olsun, zeki olacak ve 'pırpır' tarzda dediğimiz oyuncular olacak. Hareketli, bol koşan, 90 dakika enerjisi bitmeyen, yer değiştirecek oyuncular. Bu iki oyuncuda da bu var. Genç oyuncular. İnşallah üstüne koyarak devam ederler." şeklinde konuştu.

Koç, Mesut Özil ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Hocanın en büyük hayali Mesut'un liderliğinde perşembe günü maça çıkmaktı. Mesut'un en büyük hayali Avrupa'da bir kez daha kendini çok net bir şekilde göstermekti ama kısmet olmadı çünkü hastalandı. İki gün evvel Pelkas da hastaydı. Pelkas iyi oynamadı biliyorsunuz. Pelkas'ı da eve yolladık, serumlar taktık, o yetişti maça. Ne yazık ki Mesut yetişemedi. Mesut buraya, kim olduğunu göstermeye geldi. Mesut buraya 7 yıl sonra Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak kadronun lideri olmaya geldi. Onu da yapacaktır. Dünyaya da kim olduğunu gösterecektir. Mesut bizim kaptanımızdır. Ama her zaman söylediğim gibi, Arda Güler'den Sosa'ya kadar, kim olursa olsun bu formayı taşıyan herkes bu kulübün en büyük değeridir. Bunlara da sahip çıkmamız gerekir."

Ferdi Kadıoğlu'nun performansından memnun olduklarını vurgulayan Koç, Güney Koreli oyuncuları Kim Min-jae ile ilgili olarak da "Burada herhangi bir oyuncumuzun ticari sözleşmesinin maddelerine girmeyeceğim. Tabii 8'e, 9'a alabiliyorlarsa gelsinler bakalım. Fenerbahçe taraftarı endişe etmesin. Kim dünya çapında bir oyuncu. Kim'i bir sezondan fazla burada tutabilirsek ne ala. Daha yüzde 60-70'iyle oynuyor." diyerek sözlerini tamamladı.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
Fenerbahçe yenilgisi sonrası Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan: Lanet olsun içimdeki insan sevgisine

Fenerbahçe yenilgisi sonrası Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan: Lanet olsun içimdeki insan sevgisine

 Kanarya liderliği perçinledi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Kanarya liderliği perçinledi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

 Kadıköy'de gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 1'e indi

Kadıköy'de gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 1'e indi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fuat Oktay Devlet Bahçeli
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Vladimir Putin Güven Yalçın Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Münir Karaloğlu Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 21:20:35. #1.11#