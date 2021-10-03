Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Cihat Arslan, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Arslan, Fenerbahçe'yi analiz ettiklerini ancak analize saha içinde uyamadıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin maçlara tempolu başladığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Bunu çalıştık. 15-20 dakika yaslanmamamız gerekiyordu ama buna gereken reaksiyonu veremedik. Fenerbahçe taraftarıyla üstümüze geldiğinde, o reaksiyonu göstermemiz gerekiyordu. Şanssız bir gol yedik. Üzüldüğümüz konu, 1-0'dan sonra daha farklı oynamamız gerekiyordu. İlk yarının sonlarına doğru 2 oyuncu hazırladım, açıkçası 1-0'a razıydım. Son 10 saniye ayağımızdaki topu vererek gol yedik ve bu psikolojik olarak bizi geri itti. İkinci yarı gol bulduk, rakibi tedirgin ettik. Oyuncu değişiklikleriyle pozisyona girmeye çalıştık."