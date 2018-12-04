Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçındaki Pozisyonun Aynısı, Almanya'da da Yaşandı
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında yaşanan penaltı pozisyonu sonrası büyük tartışmalar çıkmış ve maçın tekrar ettirileceği gündeme gelmişti. Almanya'da aynı şekilde yaşanan pozisyonda hakem, penaltı atışını tekrar ettirmişti.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına penaltı damgasını vurdu.
Kasımpaşa atağında Diagne'nin vuruşunda top Isla'nın koluna çarpınca VAR'ın da onayıyla hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Diagne'nin vuruşunda Harun gole izin vermedi ancak pozisyonu takip eden Eduok topu ağlara gönderdi. Pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Uğurlu, Eduok'un penaltı atılmadan önce ceza sahasına girdiğine hükmetti ve alan ihlali yaptığı gerekçesiyle oyunu endirekt serbest vuruşla başlattı. Bu kararın ardından büyük tartışma başladı. Otoritelerin büyük çoğunluğu, kural hatası yapıldığını belirterek maçın tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.
AYNI POZİSYON BUNDESLİGA'DA YAŞANDI
Dün geceki maçta tartışılan pozisyonun benzeri, bu sezon Bundesliga'nın açılışında Bayern Münih'in Hoffenheim'ı 3-1 yendiği mücadelede yaşandı. Bayern Münih'in kazandığı penaltıda, Lewandowski'nin kaleciden dönen vuruşunu Robben tamamladı. Ancak Hollandalının yanı sıra Hoffenheimlı futbolcular da ceza sahasına erken girdiği için gol iptal oldu ve atış tekrar edildi.
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Ya fb küme düşecek diye ödünüz kopuyor bir gece kanun çıkarıp bu sene düşme YÖK deyin olup bitsin yazık diğer takımların puanına yeter artıkCevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
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vasyyy canınaaaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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??? sözüm sana o zman almanyada yaşa adalet yoksa neden burdasın hala...Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır?: Turkiye de oldugumu kim soyledi? Almanya da da degilim belki ama avrupadayim.Yayından Kaldır
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Türkiyede futbol izlemek ile tiyatro izlemek aynıdır maçlar başlamadan önce oynanıyor uyanın artık..Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır