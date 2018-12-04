Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçında Kural İhlali Var Mı? İşte Yaşar Kemal Uğurlu'nun Raporu

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının 7. dakikasında Diagne'nin kullandığı penaltının kaçmasının ardından yaşanan karışıklık ve "kural hatası" iddialarının ardından Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporunda yer alan ifadeler olayın netleşmesini sağladı.

Karşılaşma sonrasında yardımcıları ve maçın gözlemcileri ile karşılaşmayı değerlendiren Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporunda "Penaltı sırasında Kasımpaşalı futbolcunun ceza sahası ihlali yaptığını gördüm. Bu yüzden ihlal yapılan noktadan endirekt serbest atış verdim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

"KASIMPAŞALI OYUNCUYU GÖRDÜM"

Uğurlu'nun raporunda "Kasımpaşalı oyuncuyu gördüm" ifadesini kullanması, bir anlamında Fenerbahçeli oyuncuları da görmediği anlamına da geliyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yazdığı raporunda Fenerbahçeli oyuncuların ihlalinden bahsetmemesi, kural hatası iddialarını da bir anlamda taca çıkarmış oldu.Kasımpaşa Kulübü, kural hatası iddiasıyla TFF'ye başvurması durumunda MHK Uğurlu'nun yazdığı raporu dikkate alacak ve bu doğrultuda kararını verecek.

(Sporx)