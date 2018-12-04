Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçında Kural İhlali Var Mı? İşte Yaşar Kemal Uğurlu'nun Raporu
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışılan penaltı kararı için hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yazdığı rapor ortaya çıktı.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının 7. dakikasında Diagne'nin kullandığı penaltının kaçmasının ardından yaşanan karışıklık ve "kural hatası" iddialarının ardından Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporunda yer alan ifadeler olayın netleşmesini sağladı.
Karşılaşma sonrasında yardımcıları ve maçın gözlemcileri ile karşılaşmayı değerlendiren Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporunda "Penaltı sırasında Kasımpaşalı futbolcunun ceza sahası ihlali yaptığını gördüm. Bu yüzden ihlal yapılan noktadan endirekt serbest atış verdim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
"KASIMPAŞALI OYUNCUYU GÖRDÜM"
Uğurlu'nun raporunda "Kasımpaşalı oyuncuyu gördüm" ifadesini kullanması, bir anlamında Fenerbahçeli oyuncuları da görmediği anlamına da geliyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yazdığı raporunda Fenerbahçeli oyuncuların ihlalinden bahsetmemesi, kural hatası iddialarını da bir anlamda taca çıkarmış oldu.Kasımpaşa Kulübü, kural hatası iddiasıyla TFF'ye başvurması durumunda MHK Uğurlu'nun yazdığı raporu dikkate alacak ve bu doğrultuda kararını verecek.
(Sporx)
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VAR Fenere, Başakşehire ve Beşiktaş a VAR sadece.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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yaw heee erman heeeCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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ZATEN BU VAR SİSTEMİ NE HİKMETSE F. B STADINDA PEK İŞE YARAMIYOR. BİR BAKIYON SON BEŞ DAKİKA VAR ARIZA YAPAR B BAKARSIN HAKEMLERİN BASİİRETİ BAĞLANIR GÖZLERİNE PERDE İNER. REZALETCevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır