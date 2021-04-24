Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarının ardından çift kale maç yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakası, yarın saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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