Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Ekim Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hakemi kim?

Türkiye Süper Lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ve yarın ligde 8. haftanın maçları oynanacak. Yarınki maçlardan birisi de Fenerbahçe - Kasımpaşa maçıdır. Peki Süper lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim Pazar günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı Beinsports üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)

ZORBAY KÜÇÜK(Dördüncü Hakem) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

HASAN ONAR(Temsilci) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

DURMUŞ CANSEVER(Temsilci)

OĞUZ CESUR(Temsilci)

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