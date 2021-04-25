Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Kasımpaşa muhtemel 11'ler!
Spor Toto Süper Lig maçı futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig maçı futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde…
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FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçı 25 Nisan Pazar günü oynanacak.
FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçı 20:30'de başlayacak.
FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.