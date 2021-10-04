Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının gollerini kimler attı? FB maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? - Haberler
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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının gollerini kimler attı? FB maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının gollerini kimler attı? FB maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 8. Hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanan mücadele vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının gollerini kimler attı? FB maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Fenerbahçe milli ara öncesi evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Büyük mücadeleye sahne olan Spor Toto Süper Lig 8. Hafta müsabakasını kazanan Fenerbahçe oldu. Futbolseverler Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadele hakkında internette en çok "Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının gollerini kimler attı? FB maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?" sorularını merak etti. Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki maç hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig 8. Hafta mücadelesi, 2-1'lik skor ile Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Bu skor ile Fenerbahçe 8. hafta itibariyle 1. sıradaki yerini korudu ve milli araya lider olarak girdi.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ GOLLERİNİ KİMLER ATTI?
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Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinin 16. dakikasında Berisha'nın ceza sahanın hemen önünden vuruşunda rakibine çarpan top yükseldi, kalecinin üzerinden ağlara gitti ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

45+5. dakikada ceza sahası dışından Gustavo yerden, gelişine düzgün bir şut ile Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.

53. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde Umut Bozok'un pasında topla buluşan Michal Trávník, altı pasa yakın bir yerden Kim ile Szalai'nin önünden çektiği şut ile farkı 1'e indirdi ve maçın skorunu belirledi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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Haber: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının gollerini kimler attı? FB maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? - Haberler
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